Basketball: Chemnitz stoppt Bamberger Siegesserie

Bamberg hat mit 26:30 Zählern nun vier Punkt Rückstand auf den letzten Playoff-Platz acht. Der Tabellensechste Chemnitz kann nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Ligaspielen hingegen wieder aufatmen.

Ehemalige Bamberger Atkins Weidemann leiten die Niederlage ein

Bamberg war mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause gegangen. An alter Wirkungsstätte hatten Darion Atkins (17) und Nelson Weidemann (11) entscheidenden Anteil am Chemnitzer Auswärtssieg. Unterstützung erhielten die beiden von Isiaha Mike und Frantz Massenat, die das Scoreboard mit jeweils 15 Zählern füllten. Für Bamberg waren Christian Sengfelder (20) und Omar Prewitt (19) die besten Werfer.