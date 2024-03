Augsburg verpasst neuen Vereinsrekord: nur Remis gegen Köln

Arne Maier und Davie Selke gelangen die Treffer in einem umkämpften Duell am Ostersonntag. Die Augsburger verschenkten auf dem Weg nach Europa zwei wichtige Punkte zuhause gegen den 17. in der Tabelle, den 1. FC Köln. Mit 36 Punkten liegt der FCA weiterhin auf Rang sieben in der Liga, knapp dahinter, nur aufgrund des schlechteren Torverhältnis, der SC Freiburg.

Remis in Hälfte eins

Die Fuggerstädter starteten mit viel Ballbesitz in die Partie, wussten damit aber zunächst wenig anzufangen. Das änderte sich nach gut 15 Minuten: Ein langer Einwurf von Kevin Mbabu, fand über Philip Tietz und Ruben Vargas seinen Weg zu Arne Maier. Der zog aus kurzer Distanz ab zum 1:0 für die Augsburger (18.).

Augsburg presste hoch und genau das wurde dem Team von Trainer Jess Thorup dann zum Verhängnis. Florian Kainz passte tief auf Sargis Adamyan, der lief Felix Uduokhai davon legte dann quer auf Davie Selke, der komplett frei einschob zum 1:1-Ausgleich (33.) und Pausenstand.

Augsburg mit gefährlichem Spiel

In der zweiten Hälfte ging es zwischen beiden Teams wild hin und her, sowohl die Kölner durch Adamyan (64.) als auch die Augsburger durch Dion Beljo (70.) kamen zu höchstgefährlichen Torchancen, die nur in letzter Sekunde von einem Gegenspieler verhindert wurden.

Die Augsburger agierten insgesamt dominanter, riskierten durch ihr offensives Spiel aber auch immer wieder in Konter zu laufen. So blieb es am Ende trotz etlicher weiterer Torchancen der Gastgeber beim 1:1.