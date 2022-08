Athleten-Vertreterin: "Mein Highlight war das komplette Event"

Für Lea Krüger, Präsidiumsmitglied der Vereinigung Athleten Deutschland e.V., waren die European Championships etwas ganz Besonderes. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte die Säbelfechterin aus Nürnberg: "Mein persönliches Highlight war das komplette Event!"

"Ich habe durchweg von allen [Sportlerinnen und Sportlern] gehört, dass die richtig überwältigt sind. Das war ein friedliches Fest, es war familiär. Die Athletinnen und Athleten haben gesagt, sie wurden wirklich getragen vom Publikum. Die Begeisterung ist also wirklich übergesprungen." Lea Krüger

Modell für Sportfeste der Zukunft

Die Athleten-Vertreterin, die selbst Säbelfechterin ist, lobte das Konzept der zusammengelegten Europameisterschaften: "Ich denke, dass das durchaus sinnvoll ist und in Zukunft auch öfter so gemacht werden sollte."

Mit Blick auf eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung betonte Krüger, in jedem Fall müsse vor der Bewerbung eine genaue Analyse gemacht werden, um aufzuarbeiten, warum die letzte Bewerbung abgelehnt worden sei.

"Grundsätzlich stehen wir dem Ganzen natürlich durchaus positiv gegenüber. Also jeder Athlet würde sich wahnsinnig freuen, vor heimischem Publikum Olympische Spiele abliefern zu dürfen. Man muss sich aber überlegen, ob das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist." Lea Krüger

Organisatoren sprechen von "Sommermärchen"

Auch die Organisatoren zeigten sich nach dem Event rundum zufrieden. Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne sagte am Sonntag: "Wir haben wieder ein Sommermärchen geschafft nach 2006", und spielte dabei auf die Fußball-Weltmeisterschaft vor 16 Jahren in Deutschland an. Die angestrebte Marke von einer Million Besucherinnen und Besuchern sei bereits am vergangenen Donnerstag erreicht worden. Am Sonntagabend sind die European Championships zu Ende gegangen. Nach insgesamt 176 Wettbewerben belegt das deutsche Team Platz eins im Medaillenspiegel.