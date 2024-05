Nagelsmann obenauf: Die EM als Fingerzeig in Richtung FC Bayern

Wie du mir, so ich dir: Innerhalb von 393 Tagen hat sich Julian Nagelsmanns Schicksal einmal komplett gedreht: Am 23. März 2023 setzte ihn der FC Bayern München vor die Tür, am 19. April 2024 schlug der 36-Jährige dem Rekordmeister die Tür vor der Nase zu - Nagelsmann entschied sich gegen ein Angebot des FC Bayern und verlängerte seinen Vertrag als Bundestrainer.

Vom geschassten unerfahrenen Coach, der angeblich die Bayern-Kabine verloren hatte, hat sich Nagelsmann zum Hoffnungsträger der Fußball-Nation gemausert. Und das in nicht einmal einem Jahr. Die Heim-Europameisterschaft im Sommer könnte seinen Ruf als Top-Trainer endgültig wiederherstellen.

Bundestrainer Nagelsmann erweckt DFB-Team zum Leben

Die Übernahme des Bundestrainer-Postens bei der deutschen Nationalmannschaft war durchaus gewagt. Im September 2023, als Nagelsmann die Nachfolge des erfolglosen Hansi Flick antrat, lag das DFB-Team am Boden. Auf dem Feld sowie auf den Rängen herrschte Dauertristesse.

Ein halbes Jahr später herrscht ein ungeahntes EM-Fieber. Dank eines konsequenten Leistungsprinzips sowie der Rückhol-Aktion von Toni Kroos hat Nagelsmann das kriselnde Fußball-Deutschland wieder wachgeküsst.

Mindestens mit einem weinenden Auge wird der Aufstieg von Julian Nagelsmann zum nationalen Heilsbringer an der Säbener Straße beobachtet. Nagelsmann war (nach der Absage von Xabi Alonso) ein heißes Thema beim FC Bayern, doch bevor sich die Gerüchteküche richtig hochkochen konnte, verlängerte Nagelsmann seinen Bundestrainer-Vertrag gab einer Bayern-Rückkehr eine Abfuhr.

"Nicht unbedingt klug" - der FC Bayern ärgert sich

"Ich finde es schade, aber die Welt beim FC Bayern wird deshalb nicht untergehen", gab sich Uli Hoeneß zwar nach der Entscheidung Nagelsmanns im exklusiven BR24Sport-Interview souverän. Der FC Bayern müsse "seine Entscheidung respektieren". Und doch fällt es dem Ehrenpräsidenten der Bayern schwer, seinen Unmut über die Trennung von Julian Nagelsmann zu verbergen.

Schon im Oktober 2023 - Nagelsmann war gerade erst Bundestrainer geworden - sagte er im BR Sonntags-Stammtisch: "Den Trainer (Julian Nagelsmann) habe nicht ich ausgetauscht. Der Verein hat den Trainer ausgetauscht, was nicht unbedingt klug war." Eine klare Spitze in Richtung des damaligen Führungsduos Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, deren Nachfolger Thomas Tuchel ebenfalls nach nur einem Jahr schon wieder Geschichte ist in München.