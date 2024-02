Neuzugänge beim FC Bayern - Pragmatismus schlägt Spektakel

Eric Dier - Verpflichtung ohne Risiko

Minjae Kim beim Asien-Cup, Matthijs de Ligt zu oft verletzt, Dayot Upamecano zuletzt ebenfalls - die Innenverteidigung war in der Hinrunde eine der größten Baustellen des FC Bayern.

Mit der Verpflichtung von Eric Dier von Tottenham Hotspur auf Leihbasis wählten die Bayern eine intelligente Variante: Der 30-Jährige hat vielleicht die beste Zeit seiner Karriere schon hinter sich und war in Tottenham nicht mehr Stammspieler.

Dafür bringt er die Erfahrung von über 400 Pflichtspielen in Portugal und England sowie 49 Spielen in der englischen Nationalmannschaft mit sich. Kurz: In einer nicht immer sattelfesten Bayern-Innenverteidigung kann ein Eric Dier problemlos spielen. Und dass er sogar eine Verstärkung sein kann, deutete er in den ersten Matches an.

Und falls es schiefgeht? Dier dürfte klar sein, dass er - wenn alle Innenverteidiger fit sind - maximal Nummer vier sein wird. Die Leihe endet nach der Saison, der FC Bayern könnte einseitig verlängern - und wird sich die Entwicklung von Harry-Kane-Kumpel Dier genau anschauen. Überzeugt er, werden ihn die Münchner nur zu gerne noch ein weiteres Jahr behalten.

Im Video: Eric Dier nach seiner Verpflichtung