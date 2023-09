Wiedersehen mit dem Ex: Dresdens Kutschke empfängt Ingolstadt

Zwei Abstiege, ein Aufstieg, 168 Pflichtspiele im Trikot des FC Ingolstadt, 40 Tore: Stefan Kutschke erlebte in den fünf Jahren, die er für den FC Ingolstadt 04 spielte (2017 bis 2022), so ziemlich jede Emotion. Am Samstag trifft er mit Dynamo Dresden auf seinen Ex-Klub (ab 14 Uhr im Livestream und im BR Fernsehen).

Kutschke mit Dresden Spitzenreiter

Die Sachsen haben in dieser Saison den Aufstieg fest im Visier. Bislang läuft in Dresden auch alles nach Plan: Nach vier Spieltagen steht das Team von Kapitän Kutschke auf Rang eins.

Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat Kutschke selbst. Der gebürtige Dresdner erzielte bislang drei Treffer. Sein Motto: "Schlafen, essen, trainieren, die nächsten drei Punkte holen."

Erst ein Saisonsieg für Köllners "Schanzer"

Für den FC Ingolstadt läuft es bislang eher weniger erfolgreich. Das Team von Michael Köllner konnte bislang erst einen Saisonsieg einfahren, ein Spiel endete unentschieden, zwei gingen verloren. Deshalb soll so schnell wie möglich die Trendwende her.

Wir übertragen die Partie ab 14.00 Uhr live im Stream hier auf BR24Sport und im BR Fernsehen. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller, die Moderation übernimmt Markus Othmer.