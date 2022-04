1:1 in Regensburg: FC Ingolstadt vor dem Abstieg aus der 2. Liga

Durch den Punktgewinn haben die Schanzer zumindest eine Nacht lang die Schlusslichtlaterne an Erzgebirge Aue abgegeben. Doch der Strohhalm für den Klassenerhalt wird immer dünner. Neun Zähler Rückstand sind es bei fünf ausstehenden Partien auf den Relegationsplatz, auf dem Dresden noch nachlegen kann.

Schanzer Führung wie aus dem Nichts

Der Jahn präsentierte sich von Beginn an durchaus aktiv. Doch gegen die tiefstehenden Schanzer tat sich Regensburg in der Offensive ziemlich schwer. Die Abschlussversuche von Joel Zwarts (2.) und Charalambos Makridis (14.) waren ungefährlich. Noch deutlich weniger zeigte sich Ingolstadt vor dem Regensburger Tor. Wie aus dem Nichts zappelte die Kugel dann aber doch im Regensburger Kasten. Eine ganz krumme Bogenlampe von Christian Gebauer bahnte sich (36.) den Weg Richtung Gehäuse und wurde durch Leon Guwara tückisch abgefälscht. Makridis scheiterte (42.) am Schanzer Keeper Robert Jendrusch. Damit blieb es bis zum Halbzeitpfiff bei der knappen Führung für den FC Ingolstadt.

Kurze Offensivphase führt zum Ausgleichstreffer

Im zweiten Spielabschnitt war erst einmal wesentlich mehr als zuvor geboten. Florian Pick scheiterte am SSV-Schlussmann Alexander Meyer (48.) aus kürzester Distanz. Nach einem Gestocher in Ingolstädter Strafraum konnte Andreas Albers (56.) aus drei Metern zum Ausgleich einschieben. Danach zeigte sich aber dann doch wieder das Bild aus der ersten Hälfte: Die tiefstehenden Gäste machten es den Oberpfälzern wieder schwer, zu klaren Abschlüssen zu kommen. Benedikt Gimber die Kugel (90.) an die Latte. Damit blieb es beim Unentschieden.