Niederlagenserie beendet: Glücklicher Punktgewinn für Fürth

Joker Jomaine Consbruch stoppte mit einem sehenswerten Treffer nach drei Niederlagen nacheinander die fränkische Misere. Das 1:1 gegen den Hamburger SV ist aber für die SpVgg Greuther Fürth zu wenig, um noch ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden zu können.

Fürth beginnt stark, dann dreht der HSV auf

Dabei begann die Partie vielversprechend: Die Hausherren dominierten das Geschehen. In der 6. Minute vergab Armindo Sieb durch einen unbedrängten Kopfball die Großchance zum 1:0. Knapp zehn Minuten später hatte Lukas Petkov die nächste gute Gelegenheit, die Fürther in Führung zu bringen. Sein Schuss aus 17 Metern verfehlte das Hamburger Tor nur knapp.

Doch danach hatten die Franken zunehmend Mühe, die Gäste-Abwehr auszuspielen. Die Hanseaten wurden immer stärker und kontrollierten mehr und mehr die Partie. Fürth fand offensiv kaum noch statt.

Fürths Ausgleichstreffer wie aus dem Nichts

Der HSV kam druckvoll aus der Kabine und erarbeite sich Chancen. In der 56. Minute gingen die Gäste durch Miro Muheims Schuss aus 26 Metern in Führung. Auch danach kam Hamburg gefährlich vor das Fürther Tor. Von den Hausherren war wenig zu sehen. Der Ausgleichstreffer in der 77. Minute fiel daher auch aus heiterem Himmel. Jomaine Consbruch zog aus 30 Metern einfach mal ab - sein Schuss passte genau ins rechte Kreuzeck. Der HSV drängte auf den Siegtreffer - aber das gelang nicht. So lassen die Norddeutschen zwei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen.