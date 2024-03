Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Sport > Remis gegen Hertha: Nürnberg verspielt 3:1-Führung in 2 Minuten

Remis gegen Hertha: Nürnberg verspielt 3:1-Führung in 2 Minuten

In zwei Minuten zwei Punkte verspielt: Der 1. FC Nürnberg lag gegen Hertha BSC lange Zeit in Führung, kassierte dann aber in nur 120 Sekunden zwei Gegentore und spielte 3:3-Remis.