2. Bundesliga: Fürth gelingt auch gegen Kaiserslautern kein Sieg

Mit drei Unentschieden und einer Niederlage im Frankenderby gegen Nürnberg war Fürth nur ein ziemlich durchwachsenen Start in die Zweitliga-Saison gelungen. Das Kleeblatt zeigte dabei einige spielerische Probleme und konnte bislang lediglich zum Auftakt beim Remis gegen Kiel wirklich überzeugen.

Am fünften Spieltag sollte endlich der erste Dreier gelingen. Doch trotz anfangs drückender Überlegenheit verpasste der Bundesliga-Absteiger am Sonntag erneut den ersten Saisonsieg. "Wir haben x-Chancen herausgespielt. Wir haben das spielerisch phasenweise sehr, sehr gut gemacht. Du belohnst dich aber nicht, das ist das Gefährliche", sagte Trainer Marc Schneider. Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi befand: "Die Situation habe ich schon 1.000 Mal durchlebt. Wenn du in der Scheiße steckst, steckst du in der Scheiße."

Raschl macht Hoffnung auf Erfolg

Gegen den 1. FC Kaiserslautern lief es vor heimischer Kulisse zunächst auch gut an. Tobias Raschl konnte das Leder in der 13. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber über die Linie drücken. Die Franken erarbeiteten sich ein Chancenplus, konnten aber nicht zum 2:0 einnetzen. Simon Asta (33.) hämmerte das Leder flach an den linken Pfosten. Branimir Hrgota (39.) scheiterte an FCK-Keeper Andreas Luthe. Im Schlussspurt vor der Pause überraschte dann allerdings Lautern noch mit zwei richtig gute Chancen. Die vereitelten erst Asta auf der Linie und schließlich Tormann Andreas Linde mit dem langen Arm.

Hercher schockt Fürth mit Ausgleich

Kurz nach Wiederanpfiff dann der Schock für die Franken: Fürth hatte die erste Halbzeit dominiert und dann brauchte es im zweiten Durchgang nur 30 Sekunden, ehe Philipp Hercher (46.) aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich traf.

Die Gäste zeigten sich beflügelt und drehten in weniger als zehn Minuten das Spiel. Mike Wunderlich (54.) traf aus neun Metern ins rechte Eck zum 1:2. Den Deckel auf die Fürther Niederlage machte dann Kenny Rendondo drauf. Die Einladung dazu kam von den Gastgebern. Linde spielte den Ball zentral zu Max Christiansen. Der Mittelfeldmotor nahm sich viel zu viel Zeit und wartete auf den Ball, während Redondo gedankenschnell dazwischenspritzte, sich das Leder schnappte und dann freistehend unten links zum 1:3 versenkte.

Fürth bleibt damit auch am fünften Spieltag sieglos, während Kaiserslautern auf den vierten Tabellen-Rang springt.