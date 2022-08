2. Bundesliga: Historische KSC-Klatsche für Regensburg

Der starke Saisonstart der Regensburger scheint mit der zweiten Niederlage in Serie, ein deutliches 0:6 gegen Karlsruhe, vergessen. Am 3. Spieltag stand Jahn Regensburg noch an der Tabellenspitze. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden zum Auftakt geht es nun bergab:

Vergangenen Spieltag kassierten die Oberpfälzer mit 0:1 gegen Hannover ihre erste Saison-Niederlage. Am Samstag gegen den KSC wirkt das Team von Trainer Mersad Selimbegović chancenlos und liegt nach der Klatsche im eigenen Stadion nur noch auf Rang 12 in der Tabelle.

Fehlstart für den Jahn

Die Regensburger kommen nicht gut ins Spiel. In der 6. Minute kassiert Benedikt Gimber nach einem Foul kurz vor dem Strafraum Gelb. Es gibt Freistoß für die Badener. Den Freistoß pariert Jahn-Keeper Dejan Stojanovic noch stark, doch bei der darauffolgenden Ecke ist er machtlos. Nahe des Fünfers steht Marcel Franke frei und köpft den Ball unten rechts ins Tor - 1:0 (7. Min.) für den KSC. Es ist erst das zweite Gegentor für die Regensburger in dieser Saison.

Karlsruhe dominiert, Regensburg wirkt überrumpelt

Dabei soll es nicht bleiben. Der Jahn wirkt überrascht von dem frühen Gegentreffer und lässt den Karlsruhern freies Spiel. So wird es nur sieben Minuten später wieder gefährlich vor dem Regensburger Tor. Die KSC-Offensive kombiniert schön und effektiv. Fabian Schleusener kickt flach in die Mitte, Paul Nebel muss den Ball dann nur noch über die Linie drücken zum 2:0 für die Gäste.

Jahn Regensburg bekommt weiterhin keine Kontrolle über das Spiel und so erhöht der KSC-Kapitän Jerôme Gondorf kurz vor der Pause noch auf 3:0. Aus gut 18 Metern Entfernung trifft er sehenswert in den linken Winkel. Drei Gegentore in 45 Minuten bei zuletzt nur einem Gegentor in vier Partien - eine ernüchternde Zwischenbilanz für das Team von Trainer Mersad Selimbegović.

Gleiches Spiel in Hälfte zwei

Die Gäste aus Karlsruhe kommen genauso dominant aus der Pause zurück, wie zuvor. Nach nur gut zwei gespielten Minuten verliert dann Scott Kennedy 25 Meter vorm Tor den Ball an Fabian Schleusener. Der marschiert an Keeper Stojanovic vorbei und trifft halbrechts ins leere Tor - 4:0 für den KSC nach 48 Minuten. Die Regensburger im eigenen Stadion heute eigentlich nur Zuschauer, sie finden kein Mittel gegen die stark aufspielenden Badener.

Schleusener hat noch nicht genug, in der 66. Minute erhöht er per Kopf zum 5:0. Den Karlsruhern gelingt jetzt alles, der erst 20 Jahre alte Tim Breithaupt trifft die Vorlage von Simone Rapp per volley perfekt und wuchtet die Kugel aus 17 Metern rechts oben ins Tor. Es ist das 6:0 in der 78. Minute und das letzte Tor der Partie. Eine herbe Niederlage für die Regensburger am 5. Spieltag.