1. FC Nürnberg bezwingt Sandhausen dank Last-Minute-Tor

Lange verlief die Partie ausgeglichen. Dann dribbelte sich der Sandhausener durch bis zum Strafraum und versenkte die Kugel aus 22 Metern Entfernung oben links im Winkel. Nach dem Seitenwechsel kamen die Nürnberger deutlich verbessert aus der Pause und belohnten sich auch zügig mit dem Treffer von Christoph Daferner zum 1:1 (49.).

Nürnbergs Druck in der Nachspielzeit belohnt

In der Folge nahm der Druck der Franken immer weiter zu, während sich die Gastgeber vermehrt in die eigene Hälfte zurückzogen. Lange sah es dann nach einem Remis in Sandhausen aus, bis Duah über den linken Flügel geschickt wurde und sehenswert zum 2:1 traf (90.+3). Damit belohnte sich der Club für eine starke zweite Halbzeit, während Sandhausen die bittere Niederlage hinnehmen muss.