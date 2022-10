1860 München - FC Ingolstadt | 08.10., 14 Uhr | im TV und Stream

Dort wo die Löwen sind, würde der FC Ingolstadt gerne hin: an die Tabellenspitze, um den Wiederaufstieg verwirklichen zu können. Doch die Schanzer hinken ihrem Saisonziel hinterher, liegen nach dem 0:0 gegen Zwickau am Montag nur auf Rang sieben - und eben so viele Zähler hinter den Sechzgern.

BR Fernsehen überträgt live ab 14 Uhr

Ob der FCI dem TSV 1860 München ein Bein stellen und sich selbst im Aufstiegsrennen zurückmelden kann, sehen Sie am Samstag ab 14:00 live im BR Fernsehen und im Webstream. Die Sendung wird ab 14 Uhr moderiert von Dominik Vischer, Florian Eckl ist Ihr Reporter aus dem Stadion.