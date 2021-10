Was Windows 11 kann - und wie das Upgrade funktioniert

Windows 11 ist ab heute allgemein verfügbar. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Betriebssystem auf des dem Hause Microsoft.

Welche Neuerungen gibt es in Windows 11?

Die größte optische Neuerung, ist, dass der Windows-Button, auf den man klickt, wenn man die Liste der installierten Programme oder die Einstellungen aufrufen will, nicht mehr links unten in der Ecke des Bildschirms zu finden ist, sondern in der Mitte.

Beim Explorer, also der Verzeichnisstruktur, unter der man alle abgelegten Dokumente und Ordner findet, wird es bunt: Bislang waren diese Ordner alle nur gelb, nun haben sie unterschiedliche Farben.

Außerdem kann man sich bei Windows 11 Widgets einrichten, wie man das auch vom Smartphone kennt, also seinen Bildschirm nach dem eigenen Geschmack aufteilen: zum Beispiel ein kleines Fenster für das Wetter, ein anderes für die Musik und ein drittes für die Mails. Das ist in verschiedenen Größen und Variationen möglich.

Verschwunden ist die Kachelansicht, die es bei Windows 8 und 10 gab. Dort waren alle Programme und Anwendungen als große Vierecke dargestellt und nicht als kleine Symbole auf dem Desktop.

Neu ist auch, dass der App-Store nun zentral platziert ist. Hintergrund: Microsoft will, dass die Nutzerinnen und Nutzer ihre Software über diesen App-Store auf ihre Rechner ziehen - ähnlich, wie man das von Apple kennt.

Schließlich ist das Kommunikationstool Teams direkt in die Windows 11-Taskleiste integriert.

Kann man künftig auch Android-Apps auf Windows 11 laufen lassen?

Noch nicht. Microsoft hat zwar angekündigt, dass es künftig möglich sein soll, Android-Apps auf Windows 11-Rechnern auszuführen. Die Android-Apps sollen sich Microsoft-User dann im Amazon-App-Store herunterladen können, mit dem Microsoft zusammenarbeitet. Diese Kooperation hat zum Starttermin noch nicht geklappt, soll aber im Laufe der kommenden Monate kommen.

Was kostet Windows 11?

Wer bereits Windows 10 hat, für den ist das Upgrade kostenlos. Auf den neuen Surface-Rechnern von Microsoft ist Windows 11 bereits installiert. Für Rechner mit älteren Betriebssystemen wird das Upgrade nicht umsonst sein. Allerdings kann es sein, dass Windows 11 auf älteren Rechnern gar nicht läuft.

Welche Voraussetzungen benötigen Computer, damit man Windows 11 installieren kann?

Windows 11 erfordert ziemlich hohe Voraussetzungen. Der Prozessor muss einer der 8. Generation sein, also mindestens ein Gigahertz und zwei Rechenkerne haben.

Zudem muss der PC ein sogenanntes Trusted Plattform Modul (TPM) der Version 2.0 haben: Das ist ein Sicherheitschip, der dafür sorgt, dass der Rechner Schlüssel und andere Geheimnisse sicher speichern kann, damit man zum Beispiel ein Passwort bei einem Onlinedienst nicht jedes Mal neu eingeben muss. Außerdem soll der TPM ein sicheres Hochfahren des Rechners ermöglichen.

Diese Voraussetzungen sind wahrscheinlich dann erfüllt, wenn der Rechner nicht viel älter als drei Jahre ist.

Wie kann man feststellen, ob Windows 11 auf dem eigenen Rechner läuft?

Man kann die Update-Funktion eines Windows 10-Rechners starten und wenn ein Upgrade auf Windows 11 nicht möglich ist, zeigt das der Computer an.

Microsoft bietet auch eine App zur Kompatibilitäts-Prüfung an, die dem Nutzer mitteilt, wo das Problem liegt. Möglicherweise reicht es, nur eine Komponente auszutauschen, damit das Upgrade doch klappt.

Wie lange kann man ältere Windows-Versionen noch nutzen?

Wer Windows 11 nicht installieren kann oder will, kann auch Windows 10 weiter nutzen, das bis 2025 mit Updates versorgt wird.

Für die ältere Version Windows 8.1 laufen die Updates im Januar 2023 aus.