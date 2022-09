Twitter startet Test-Phase für lang ersehnten Edit-Button

Schluss mit Tipp- und Grammatikfehlern: Twitter hat die jahrelangen Bitten zahlreicher Nutzende erhört, endlich einen Edit-Button zu bauen. Ab Donnerstag wird es möglich sein, einen Tweet zu bearbeiten, nachdem man ihn gepostet hat. Allerdings erst einmal nur für Twitter-Mitarbeitende, im Laufe des Monats dann für Abonnenten des nur in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien erhältlichen Premium-Dienstes Twitter Blue. Ob und wann die Funktion auch nach Deutschland kommt, ist somit noch unklar. Allerdings sind in der Vergangenheit neue Twitter-Funktionen wie Threads, Fleets oder in dieser Woche Circles später auch in Deutschland eingeführt worden.

Enorme Resonanz

Der Tweet, in dem das Unternehmen ankündigte, die Editier-Funktion zu testen, erhielt innerhalb einer Stunde mehr als 100.000 Likes und wurde mehr als 20.000 Mal retweetet. Das zeigt, wie groß das Interesse an einem Edit-Button ist.