Prozess ausgesetzt: Musk setzt sich gegen Twitter durch

Die zuständige Richterin im US-Bundesstaat Delaware ordnete an, das Verfahren bis zum 28. Oktober auszusetzen, wie am Donnerstag aus Gerichtsunterlagen hervorging. Dies solle genug Zeit sein, um die Übernahme abzuschließen.

Das Social-Media-Unternehmen Twitter hatte zuvor dem mitgeteilt, es lehne den Versuch von Multimilliardär Elon Musk ab, einen anstehenden Prozess über die Übernahme des Unternehmens zu stoppen.

Musk verlangt mehr Zeit für Finanzierung

Zur Begründung ließ Musk in einem Schreiben an das Gericht wissen, dass er an der Finanzierung des Geschäfts arbeite, er brauche dafür aber mehrere Wochen Zeit. Die Übernahme von Twitter werde aber bis zum 28. Oktober abgeschlossen sein, versicherte der 51-Jährige dem Gericht.

Unfug und Verzögerungen

Musk's Anwälte warfen der Geschäftsleitung von Twitter vor, den Prozess absichtlich verzögern zu wollen, indem sie darauf bestanden, das Gerichtsverfahren fortzusetzen. Twitter ließ hingegen verlauten, eine Beendigung des Gerichtsverfahrens sei "eine Einladung zu weiterem Unfug und Verzögerungen".

Kehrtwende à la Elon Musk

Musk hatte in dieser Woche eine Kehrtwende vollzogen und sich nach einem längeren Disput doch dazu bereiterklärt, Twitter zu dem im April von ihm gebotenen Preis zu übernehmen. Seine vorherige Abkehr von der Übernahme hatte der Tesla-Chef vor allem damit begründet, dass Twitter die Zahl der Fake-Accounts auf der Plattform zu niedrig angegeben habe. Twitter klagte daraufhin, um Musk zu zwingen, die Vereinbarung einzuhalten.