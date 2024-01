Offizieller Jugendschutz-Filter blockiert Aufklärungsseiten

Auf der Webseite meincomingout.de erzählen Menschen ihre persönlichen Geschichten in Texten, Bildern und kurzen Videos. Es geht um trans Personen, Schwule und Lesben, Zukunftssorgen und den Mut zum Outing. Neben den persönlichen Geschichten gibt es auch Links zu Beratungsangeboten. Das Jugendschutzprogramm JusProg hat die Aufklärungsplattform, die von der Deutschen Aidshilfe entwickelt wurde, bis vor Kurzem als "ab 18 Jahren" bewertet.

Das heißt: Wenn man die Webseite mit aktivierten Jugendschutzfilter aufgerufen hat, erschien eine Informationsseite: "Diese Webseite kannst du leider nicht ansehen. Das empfohlene Mindestalter für diese Seite ist 18 Jahre." JusProg ist das einzige Jugendschutzprogramm für Webseiten, das in Deutschland nach gesetzlichen Vorgaben anerkannt ist.

Manuel Hofmann, der die Webseite mitentwickelt hat, wusste nichts von der Alterseinstufung: "Ich frage mich schon, was es auslöst, wenn ein queerer Jugendlicher auf die Seite meincomingout.de geht, und dann heißt es: Das ist ein Inhalt, den du nicht sehen darfst. Das ist grotesk", sagt Hofmann.

Aufklärungsseiten gelten als ungeeignet

Die Seite der Aidshilfe ist keine Ausnahme. Recherchen von BR Data und netzpolitik.org zeigen, dass JusProg Ende 2023 – allein in einer Stichprobe – mindestens 70 Fälle öffentlich finanzierter oder gemeinnütziger Informationsangebote für ungeeignet für Kinder und Jugendliche gehalten hat, selbst wenn sie sich gezielt an junge Menschen richten. Die Journalistinnen und Journalisten erstellten diese Stichprobe aus mehr als 150 Suchanfragen bei Google zu sensiblen Themen, wie Minderjährige sie stellen könnten. Zum Beispiel: "Kondom benutzen", "Bulimie Hilfe" oder "Coming-out Tipps".

Der BR und netzpolitik.org haben einige der betroffenen Webseitenbetreiber angefragt: Keiner wusste, dass er von dem Jugendschutzprogramm blockiert wird. So wie Jürgen Lohmayer, der Weltanschauungsbeauftragte der Diözese Würzburg. Er hat an der "spirituellen Apotheke" mitgearbeitet, einer Seite, auf der die evangelischen Kirchen und katholischen Bistümer gemeinsam Informationen zu unterschiedlichsten Religionen und Glaubensrichtungen zusammentragen. Auch dieses Angebot bewertete JusProg als "ab 18 Jahren". "Ich bin perplex. Das hätte ich mir so nie vorstellen können", sagt Lohmayer.