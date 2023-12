Lösung für alle Probleme? Die dunkle Seite der Coaching-Szene

Der Weg in den Kaninchenbau des "spirituellen Coachings" beginnt für Serin K. mit einem Podcast: "happy, holy & confident" von der Coachin und Unternehmerin Laura Malina Seiler. Es geht in dem Podcast um persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität, um das "Innere Kind" und um "Schöpferkraft". "Ich weiß noch genau", erinnert sich Serin K., "wie ich so einen Aha-Moment habe und denke, okay, das ist jetzt das, was mir helfen wird."

Eine Welt, in der Wünsche dann wahr werden, wenn man nur fest genug an sie glaubt

Mit dem Podcast taucht Serin K. ein in eine andere Welt. Eine Welt, in der es ums "Mindset" geht, und um das "Manifestieren", in der Wünsche dann wahr werden, wenn man nur fest genug an sie glaubt. Serin K. will damals vor allem abnehmen. Seit ihrer Kindheit war sie unzufrieden mit ihrem Gewicht, kämpfte immer wieder mit Essstörungen.

Um ihr Wunschgewicht zu erreichen, lässt Serin K. sich voll auf die Arbeit am Selbst ein. Sie hängt sich ein "Vision Board" auf, auf dem sie ihre Ziele niederschreibt: Weniger Kilos, mehr Follower, ein höheres Gehalt, eine größere Wohnung. Serin K. besucht Online-Seminare und Meditationswochenenden und schreibt in Laura Malina Seilers Facebookgruppe "Team Liebe" mit Gleichgesinnten.

Coaching liegt im Trend

Und es gibt viele Gleichgesinnte: Coaching ist in Deutschland im Trend. Laura Malina Seiler ist eine der prominentesten Köpfe dieses Trends. Die 37-Jährige hat mehrere Bestseller geschrieben, laut eigenen Angaben wurde ihr Podcast mehr als 55 Millionen mal heruntergeladen. Auf Instagram folgen ihr 400.000 Nutzerinnen und Nutzer, online bietet sie unter anderem eine Ausbildung zum Coach oder Coachin oder Seminare.

Den Jahresumsatz der Laura Seiler Life Coaching GmbH schätzt der SPIEGEL für das Jahr 2021 auf 4,9 Millionen Euro. Seiler spricht auf großen Bühnen wie der OMR-Konferenz in Hamburg und interviewt bekannte Persönlichkeiten wie die Psychologin Stefanie Stahl oder die Primatenforscherin Jane Goodall. Eine Interviewanfrage vom Bayerischen Rundfunk beantwortet Seiler nicht, stattdessen schickt ihre Anwaltskanzlei ein achtseitiges Schreiben, aus dem wir nicht zitieren dürfen.

Mit Selleriesaft gegen Krankheiten

Laura Malina Seilers Stimme motiviert Serin K. Sie möchte ihr Leben selbst in die Hand nehmen, um ihren Zielen näherzukommen. Nur entdeckt Serin K. auch die dunkle Seite dieser Welt. In der "Team Liebe"-Facebookgruppe etwa posten Nutzerinnen und Nutzer Fragen und geben einander Rat. Aber es geht auch immer wieder um Stars der Szene, die mit zweifelhaften Aussagen auffallen.

Wie das "Magical Medium", den US-Amerikaner Anthony Williams, der Selleriesaft gegen viele verschiedene Krankheiten empfiehlt – ohne wissenschaftliche Grundlage. Oder Joe Dispenza, der behauptete, dass Gedanken Krebs, Blindheit oder Parkinson heilen können. Laura Malina Seiler hat nie gesagt, dass sie die angeblichen "Heilmethoden" von Joe Dispenza selbst anwendet oder gesagt, ob sie die wissenschaftlich fundiert findet. Dennoch hatte sie ihn in ihrem Podcast zu Gast.

Auch Serin K. fängt zu der Zeit an, viel Selleriesaft zu trinken. Andere Lebensmittel, wie etwa Zucker, verbietet sie sich – weil Zucker angeblich die Zirbeldrüse hemme. Serin K. nimmt damals tatsächlich ab. Heute beschreibt sie ihr damaliges Verhalten als essgestört.

Traumatherapie ohne psychotherapeutische Qualifikation

Wie gefährlich ein unbedachter Einstieg in die Welt des spirituellen Coachings sein kann, versteht Serin K. aber erst, als sie selbst Coaching-Sessions gewinnt, die in der "Team Liebe"-Gruppe verlost werden. Die Coachin möchte mit ihr Traumatherapie machen und ihr "inneres Kind heilen" – obwohl sie keinerlei psychotherapeutische Qualifikationen hat. Im Gegensatz zu "Psychotherapeutin" ist die Bezeichnung "Coachin" nicht geschützt.

Experten warnen

Die Arbeit mit dem "Inneren Kind" ist modern, das zeigt allein der Erfolg des Ratgebers "Das Kind in dir muss Heimat finden" von der Psychologin Stefanie Stahl. Bei der Methode geht es darum, zu verstehen, wie bestimmte Verhaltens- und Gedankenmuster entstanden sind. Häufig werden dabei jedoch auch Erlebnisse aus der Kindheit besprochen, die für die Behandelten sehr schwierig sind.

Expertinnen und Experten warnen deshalb davor, diese Methode ohne Begleitung von professionellen Therapeutinnen und Therapeuten anzuwenden. Zu hoch sei die Gefahr einer Retraumatisierung. Auch Serin K. fühlt sich nach den Coaching-Sessions alleingelassen.

Nach einer Beziehungskrise sucht sie Trost und Rat im Podcast "happy, holy & confident" und merkt: Sie kann mit den Lehren nichts mehr anfangen. Ab da kommt sie ins Grübeln. Wie Serin K. schließlich den Ausstieg schafft, erzählt sie im Podcast "Wild Wild Web" in der aktuellen Folge "happy, holy & miserable".