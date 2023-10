KI-Tools bekommen Stimmen, Persönlichkeiten und virtuelle Augen

Die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) steht nicht still: Beinahe täglich vermelden die Tech-Konzerne neue Programme und Funktionen - jedes von ihnen soll eine Revolution sein, so das Versprechen. Gar nicht leicht, da den Überblick zu behalten. Doch wenn man die Meldungen zusammen nimmt, ergibt sich tatsächlich ein gemeinsames Bild.

Chatbots mit Augen und Ohren

ChatGPT kann bald sehen, hören und sprechen - so die Ankündigung von ChatGPT-Entwickler OpenAI. Der Chatbot, der von vielen Menschen in der Freizeit, aber auch in der Arbeit genutzt wird, bekommt einige neue Funktionen: Eine integrierte Bilderkennung bedeutet, dass man ChatGPT bald Fotos schicken kann, die die KI dann erkennt. In einem Testlauf schickte ein Nutzer ChatGPT ein Bild von einer Topfpflanze - daraufhin identifizierte der Chatbot die Pflanze korrekt und gab direkt Tipps zur richtigen Pflege.

Außerdem soll ChatGPT eine Stimme bekommen, sodass Nutzer auch akustisch mit dem Chatbot kommunizieren können. Das Konzept erinnert an Sprachassistenten wie Apples HomePod und Amazons Alexa. Kein Wunder also, dass auch Amazon nachrüsten möchte: Eine Reihe von Updates soll Alexa in Zukunft weniger steif und dafür kreativer machen - mehr wie ChatGPT also.