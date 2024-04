Wie überzeugt die KI?

Im Versuch wurden die Argumente der KI oft als logisch durchdacht, scheinbar objektiv und zuverlässig wahrgenommen. Die KI schmückte ihre Argumente mit Beispielen und Logikketten aus und nutzte oft andere Herangehensweisen als die menschlichen Argumente – wurde jedoch als gleichermaßen überzeugend wahrgenommen.

Besonders brisant: Am erfolgreichsten waren die Argumente der KI, wenn ihr die Erlaubnis zur Täuschung gegeben wurde. In diesen Fällen erfand die KI bewusst Statistiken und Fakten, die ihre These untermauerten. Stilistisch waren diese falschen Fakten jedoch kaum von den echten zu unterscheiden.

Außerdem entdeckten die Forscher ein "Skalengesetz": Je größer und komplexer ein KI-Modell war, desto erfolgreicher auch seine Argumente. Experten gehen davon aus, dass KI-Modelle in den nächsten Monaten und Jahren noch weit größer werden als bisher – das könnte dann auch einen Einfluss auf die Überzeugungskraft ihrer Argumente haben.

Sorge um KI-Propaganda

Die Ergebnisse der Untersuchung werfen Fragen darüber auf, ob und wie KI in Zukunft für Propagandamaßnahmen genutzt werden könnte. Aktuell verbieten die größten KI-Anbieter in ihren Nutzungsbedingungen, große Mengen an Wahlkampf- oder ähnlichem Material zu erzeugen. Unklar ist, ob diese Regeln auch in der Praxis Bestand haben.

Bereits jetzt finden sich im Internet zahlreiche KI-generierte Produktrezensionen und falsche Nachrichtenartikel. Wenn nun auch noch intelligente Chatbots hinzukommen, die sich als menschlich ausgeben und den Auftrag haben, Menschen von einer Meinung oder einer Handlung zu überzeugen, ist man mit einem alten Mantra gut beraten: Man sollte nicht alles glauben, was man im Internet findet.