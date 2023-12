Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Netzwelt > In den USA startet der erste KI-Nachrichtensender "Channel 1"

In den USA startet der erste KI-Nachrichtensender "Channel 1"

KI-generierte Moderatoren, KI-generierte Bilder, News in allen Sprachen: "Channel 1" will den Nachrichtenmarkt in den USA aufmischen. Was hat der Sender vor?