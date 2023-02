Googles neue KI-Werkzeuge: Setzen! Sechs!

Bei Google läuft es gerade nicht rund. Eigentlich ist das schon seit ein paar Wochen so. Genauer: Seit das von Konkurrent Microsoft mitfinanzierte Unternehmen OpenAI am 22. November 2022 seinen Chatbot ChatGPT herausgebracht hat.

Top-KI-Kräfte wechseln zur Konkurrenz

Das scheint Google-Chef Sundar Pichai und sein Top-Management aus dem Tritt gebracht zu haben. Der "Such-Gigant" lässt sich von dem Start-up aus San Francisco die Show stehlen. Seit Wochen wird im Silicon Valley nur von ChatGPT geredet. Das ist dann vom "iPhone-Moment" die Rede, oder es fallen Begriffe wie "epochal" oder "neues Zeitalter".

Zu allem Überfluss haben dann auch noch Top-Spezialisten aus dem KI-Labor von Google in London die Seiten gewechselt. Mehrere Spitzenkräfte sind zu OpenAI nach San Francisco gegangen.

Microsoft stattet seine Bing-Suchmaschine mit ChatGPT aus

Schlimmer noch: Am Dienstag hat Microsoft die jüngste Generation von ChatGPT in seine Bing-Suchmaschine integriert. Zwar vorerst nur für eine geschlossene Benutzergruppe. Aber die neue Bing-Suche powered by ChatGPT läuft wenigstens. Das sind Nadelstiche, die Google wehtun. Plötzlich schauen alle auf den kleinen Suchmaschinen-Underdog aus Redmond.

Gibt es Bard wirklich?

Wenn wenigstens "Bard" endlich laufen würde. Das ist der Name von Googles neuem KI-Chatbot. Bislang exisitiert er aber nur in hübschen Werbeanzeigen und schicken Produkt-Videos. Ausprobieren à la ChatGPT geht derzeit nicht. Nur mal zum Vergleich: Google kommt auf 135.000 Mitarbeitende, bei OpenAI sind es unter 200.

Werbe-Super-Gau

Es geht aber noch schlimmer: In einer Werbeanzeige auf Twitter für Googles "Bard" wurde der Bot gefragt, was man einem neunjährigen Kind über die Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops erzählen könnte.

Antwort der "Künstlichen Intelligenz": Das James Webb Teleskop sei das erste gewesen, das Bilder von einem Planeten außerhalb des Sonnensystems der Erde gemacht habe. Stimmt aber nicht, wie kurze Zeit später Astronomen auf Twitter bemerkten. Tatsächlich wurde dieser Meilenstein 2004 vom europäischen Very Large Telescope erreicht.