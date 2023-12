"Game-Oscar" für "Baldur's Gate 3" in starkem Spielejahrgang

Während der Corona-Epidemie mussten viele Gaming-Studios ihre internen Abläufe anders strukturieren, die Spiele-Produktion verzögerte sich. Das hatte zur Folge, dass viele Spiele später erschienen. Dadurch kamen in einer Art Nachholeffekt 2023 viele lang erwartete Games mit hohem Produktionsaufwand auf den Markt.

GOTY für "Baldur‘s Gate 3"

Bei der "Oscar-Verleihung" der Spielebranche, den Games Awards in Los Angeles wurden diese Woche die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet. Der Gewinner des Abends war das Rollenspiel "Baldur‘s Gate 3" das in insgesamt sechs Kategorien, darunter bestes Spiel des Jahres (GOTY, Game Of The Year), bestes Rollenspiel (Best RPG) und bestes Spiel in der Publikumskategorie (Players' Voice) ausgezeichnet wurde. Gleich dahinter räumte auch das Horror-Adventure "Alan Wake 2" drei Auszeichnungen ab, darunter für die beste Erzählung (Best Narration) und das beste Game-Design (Best Art Direction) .

"Starfield", "Diablo IV" oder "Spider Man 2" gehen leer aus

Wie stark das Spielejahr 2023 war, zeigt auch die Tatsache, dass Spiele wie das mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte "Starfield", das hoch gehandelte "Diablo IV" oder das Marvel-Abenteuer "Spider Man 2" dieses Jahr leer ausgingen. Und für den GOTY waren immerhin Games-Schwergewichte wie das Action-Adventure "The Legend of Zelda: Teas of the Kingdom", das Horror-Spektakel "Resident Evel 4" oder das Jump-and-Run-Geschicklichkeitsspiel "Super Mario Bros. Wonder" nominiert.

Viele Fortsetzungen und Spiele mit langer Tradition

Was aber auch deutlich wurde: Viele der Preisträger, außer in den Indie-Kategorien, sind Fortsetzungen und haben eine lange Vorgeschichte. "Alan Wake 2" zum Beispiel erschien wegen Rechte-Problemen 13 Jahre nach dem Vorgänger, übernimmt viel von der Spielweise, baut auf der Geschichte des Vorgängers auf und erzählt sie weiter. Vor allem der Umgang mit Licht und Schatten und die innovativ erzählte Geschichte aus zwei Perspektiven begeisterte dieses Jahr nicht nur die Fans von Horrorspielen.

"Baldur‘s Gate 3" setzt Maßstäbe bei RPG

Auch "Baldur‘s Gate 3" steht in einer langen Tradition, die bis ins Jahr 1998 zurückreicht. Baldur‘s Gate ist der Name einer Stadt im fiktiven Land Faerûn, das in einem Mittelalter-Fantasy-Universum angesiedelt ist. Dort leben neben Menschen auch andere Spezies, die an Tolkins Fantasy-Romane erinnern - wie Elfen, Zwerge oder Halblinge. Im Gegensatz zu "Alan Wake 2" nimmt "Baldur‘s Gate 3" aber kaum Bezug auf seine Vorgänger, sondern erzählt eine ganz eigene, neue Geschichte.

Pen-and-Paper-Rollenspiel auf dem Computer

Bei der Spielweise stellt sich das Spiel ganz bewusst in die Tradition der Pen-and-Paper-Rollenspiele, bei denen viele Ereignisse durch Würfeln entschieden oder beeinflusst werden. Auch dass eine Gruppe von Abenteurern mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften das Spiel bestreitet, geht auf diese Tradition zurück.