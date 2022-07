Falscher Klitschko: Warum die Deepfake-Panik ein Problem ist

2019 schaut der gabunische Staatpräsident bei seiner Neujahransprache starr in die Kamera. Er blinzelt selten, die Gesichtszüge wirken so, als wären sie mit Unmengen an Botox einbetoniert. Kein Wunder, denn Ali Bongo hat einen Schlaganfall gehabt und war deswegen längere Zeit von der Bildfläche verschwunden. Doch eine Gruppe von Militärs deutet Bongos irritierenden Gesichtsausdruck anders und glaubt, dass ein Deepfake dahinter steckt, Ali Bongo sei in Wirklichkeit schwer krank oder längst tot. Und so putschen die Soldaten und besetzten den Rundfunk.

Deepfakes untergraben das Vertrauen in reale Bilder

Der Putsch bricht wenig später in sich zusammen. Doch diese bizarre Episode zeigt etwas, worauf auch Giffeys Deepfake-Ausrede verweist: Das Problem mit Deepfakes sind nicht die Deepfakes selbst, sondern dass reale Bilder für Deepfakes gehalten werden und dass so das Vertrauen in reale Bilder untergraben wird.