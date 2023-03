Ein Computer-Kriegsspiel aus München will der Ukraine helfen

Das Münchner Studio Lesser Evil bittet um Unterstützung: Bis Anfang April sollen per Crowdfunding-Kampagne 25.000 Euro zusammenkommen, um das Spieleprojekt "Death From Above" (deutsch: "Tod von oben") noch in diesem Jahr fertigzustellen.

Während dieses gesammelte Geld allein in die Entwicklung des Computerspiels fließen wird, sollen ab Verkaufsstart 30 Prozent der Verkaufserlöse an die ukrainischen Organisationen "Come Back Alive" und "Army Of Drones" gehen – sobald die Produktionskosten gedeckt sind, sogar 70 Prozent, versprechen die Entwickler.

Politische Computerspiele sind eine Seltenheit

In "Death From Above" steuert der Spieler eine Drohne im Ukrainekrieg, mit der feindliche Panzer, Gebäude und Soldaten ausgeschaltet werden sollen, wertvolles Material gesichert und Funktürme eingenommen: Ein blau-gelber Drohnenkrieger gegen viele Invasoren mit dem großen weißen "Z" auf der Uniform.