Cloudflare-Ausfall: Websites kurzzeitig weltweit nicht verfügbar

Am Dienstagmorgen zwischen 8.34 Uhr und 10:06 Uhr waren zahlreiche Websites auf der ganzen Welt nicht erreichbar: Der Messenger-Dienst Discord, der RSS-Reader Feedly, die Blog-Plattform Medium, die E-Commerce-Software Shopify, News-Seiten wie "The Intercept", aber auch Gaming-Server wie "League of Legends".

Wer in seinem Browser eine dieser Seiten aufrufen wollte, bekam nur die Fehlermeldung "Http 500 Internal Server Error" angezeigt. Sie bedeutet, dass der Server die an ihn gesendete Anfrage nicht verarbeiten kann.

Cloudflare spielt Inhalte von Kunden schneller aus - normalerweise

Betroffen waren Kunden des amerikanischen Internetdienstleisters Cloudflare. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Content-Delivery-Network, das die Inhalte von Websites und Online-Diensten auf eigenen Servern zwischenspeichert. Wenn ein Nutzer Website A aufruft, wird er zu Cloudflare umgeleitet, das dann wiederum die Daten vom Server von Website A abruft - aber nur neue, veränderte Daten.

Weil statische Dateien der Website A wie Bilder, html- oder Javascript-Codes bereits auf Cloudflare-Servern liegen, kann Cloudflare die Website schneller laden. Kunden benutzen Cloudflare also, um die Performance ihrer Websites und Dienste zu beschleunigen.

Dezentrales Netzwerk soll weniger störungsanfällig sein

Cloudflare arbeitet mit einem dezentralen Netzwerk an Servern in 270 Rechenzentren in mehr als 100 Ländern. Das soll den Dienst sicher vor Hackerangriffen wie DDoS-Attacken machen. Cloudflare hat weltweit mehrere Millionen Kunden und verarbeitet durchschnittlich 35 Millionen HTTP-Anfragen pro Sekunde, wie es auf der Website des Unternehmens heißt.

Störung ist behoben, keine Angaben zur Ursache

Inzwischen sind alle Dienste jedoch offenbar wieder ohne Probleme zu erreichen. Cloudflare schreibt auf seiner Website, dass das Problem identifiziert und behoben sei. Was die Ursache für die Störung war, teilte das Unternehmen aber nicht mit.

Bereits vergangene Woche hatte es in Indien, Indonesien und Osteuropa einen Cloudflare-Ausfall gegeben, der allerdings nur wenige Minuten dauerte. Auch im Juli und August 2020 hatte es ähnliche Störungen gegeben. "Das ist kein gutes Zeichen für ein Unternehmen, das seine Dienste als Mittel zur Reduzierung von Ausfallzeiten anpreist", kommentierte das US-Techportal "The Verge" die wiederholten Störungen.

Auch das Statistische Bundesamt verwendet für die Durchführung des Zensus 2022 Dienste von Cloudflare, was von Datenschutz-Experten kritisiert wird.