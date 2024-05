ChatGPT-Stimme: Wurde Scarlett Johansson kopiert?

Vor einer Woche stellte OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, ihre neueste Innovation vor: Ein Chatbot mit Sprach-Interface, mit dem man sich fast so natürlich unterhalten kann, als sei er ein Mensch. Die neue ChatGPT-Stimme klang dabei fast so emotional wie eine echte Stimme: Sie kicherte, sang und passte sich dabei an den Tonfall ihres menschlichen Gegenübers an.

ChatGPT und der Film "Her"

OpenAI selbst machte kein Geheimnis aus der Inspiration hinter dem neuen Sprachbot: Der Science-Fiction-Film Her. In dem Film aus dem Jahr 2013 verliebt sich ein Mann mittleren Alters in eine körperlose künstliche Intelligenz. Gesprochen wird die KI im Film von Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson. OpenAI-CEO Sam Altman twitterte das Wort "her" kurz vor der Veranstaltung – als klare Referenz auf den Film.

Beobachter des Events stellten jedoch schnell die These auf, dass nicht nur die Idee der Technologie von dem Film inspiriert war. Sondern auch die neue ChatGPT-Stimme selbst. Diese, fanden einige, klinge der Stimme der KI aus dem Film – und damit Scarlett Johansson – verdächtig ähnlich.