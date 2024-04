Aufstieg und Fall von Donald Trumps Meme-Aktie

Der spektakuläre Aufstieg und Fall der Gamestop-Aktie im Frühjahr 2021 gab der Welt ein neues Wort: die "Meme-Aktie". So bezeichnet, weil Kleinanleger eine Aktie mit scheinbar schierer Willenskraft in die Höhe schießen lassen – sie kaufen und kaufen, auch wenn die eigentlichen Daten des Unternehmens einen so hohen Preis kaum rechtfertigen.

Leben und Tod von Meme-Aktien

Doch genauso, wie die meisten Memes nach kurzer Zeit wieder verschwinden, sind auch Meme-Aktien von kurzer Dauer. 2021 stiegen die Unternehmenswerte von Gamestop, AMC und anderen Meme-Aktien in kürzester Zeit in schwindelerregender Höhe – auch, weil viele Leerverkäufer gezwungen waren, ihre Aktien zurückzukaufen.

Doch anschließend fielen die Kurse genauso schnell wieder im Wert, wie sie vorher gestiegen waren. Wer zum richtigen Zeitpunkt einstieg und verkaufte, konnte damit sehr viel Geld verdienen. Wer zum falschen Zeitpunkt einstieg, konnte seitdem nur beobachten, wie seine Aktien immer weiter im Wert verloren. Der Preis der Gamestop-Aktie liegt heute bei unter zehn Euro – ein Minus von etwa 90 Prozent im Vergleich zum Höhepunkt.

Hohe Bewertung trotz geringer Einnahmen

In den sozialen Medien verbreitete sich in den vergangenen Monaten eine neue Bewegung – die stark an die Gamestop-Aktie erinnert. Doch diesmal ging es um die Aktie eines anderen Unternehmens: der Trump Media & Technology Group, kurz TMTG. Hinter TMTG steht hauptsächlich ihr Namensgeber und wichtigster Anteilseigner Donald Trump, sowie Trumps soziales Netzwerk Truth Social. Nennenswerte Einnahmen oder Geldreserven hat das Unternehmen nicht – 2023 verzeichnete TMTG lediglich 4 Millionen Dollar Einnahmen und dafür 58 Millionen Dollar Ausgaben.

Dennoch – Trump-Fans und Pro-Trump-Influencer auf Social Media warben aktiv für die Aktie als Methode, Trump zu unterstützen – und nebenbei auch noch reich zu werden.

Die Folge: Als TMTG Ende März an die Börse ging, kauften Trump-Fans in Massen. In kürzester Zeit stieg die Aktie massiv an. Zwischenzeitlich war das Unternehmen rein rechnerisch neun Milliarden Dollar wert, und damit in etwa so viel wie Lufthansa.

Der lange Crash

Doch wie bei jeder Meme-Aktie folgte auch hier ein Absturz. Seit Wochen kennt die TMTG-Aktie nur eine Richtung: nach unten. Aktuell ist die Aktie rund 30 Euro wert und hat damit seit ihrem Höhenflug Ende März bereits die Hälfte ihres Werts eingebüßt.

Das Team hinter dem Unternehmen hat bereits einen Schuldigen dafür ausgemacht: Leerverkäufer und Hedge-Fonds. Diese wollten, so heißt es, die Aktie in die Knie zwingen. Devin Nunes, CEO von TMTG, beschuldigte Investoren wie den Hedge Fonds-Manager Ken Griffin der Marktmanipulation, da diese gegen die Aktie wetteten.

Für viele Trump-Anhänger auf Social Media ist dies ein Grund zum Aufruhr. "Ich hab es satt, dass mir mein Investment gestohlen wird", schreibt einer von vielen Trump-Fans auf Truth Social. "Sie stehlen das Geld der Leute!" Andere predigen Geduld: "Es liegt in Trumps Händen, und er hat Pläne", sagte ein TMTG-Investor der Washington Post. "Ich habe keine Zweifel, dass die Aktie noch durch die Decke gehen wird."

Wer profitiert vom Aktien-Hype?

Ans Verkaufen denken die meisten der TMTG-Investoren nicht – zumindest nicht öffentlich. Andere Meme-Aktien haben gezeigt, dass ein Einstieg zum falschen Zeitpunkt bittere Folgen haben kann. Viele Meme-Investoren des Einzelhändlers "Bed Bath & Beyond" sind immer noch überzeugt davon, dass ihre Aktien eines Tages viel Geld wert sein werden – und das, obwohl das Unternehmen seit letztem Jahr insolvent ist und nicht mehr am Aktienmarkt geführt wird.

Wie es mit TMTG weitergehen wird, das weiß niemand. Zumindest ist klar, dass zumindest einer von dem kurzen Hype um die Aktie profitiert: Donald Trump selbst. TMTG machte diese Woche bekannt, dass Trump 36 Millionen weitere Aktien erhalten würde – ein Bonus im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar.