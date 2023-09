Zahl der Erdbeben-Toten in Marokko steigt auf über 2000

Rabat: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 2000 gestiegen. Das Innenministerium teilte mit, dass inzwischen 2012 Tote gezählt wurden, etwa 2060 Menschen wurden verletzt. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen weiter steigen, die Lage ist derzeit noch sehr unübersichtlich. Das Beben verursachte in vielen Teilen des Landes schwere Schäden. Vom Atlasgebirge bis zur Altstadt in Marrakesch wurden Gebäude zerstört. In den Trümmern suchen Rettungskräfte nach Überlebenden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2023 02:00 Uhr