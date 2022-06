VdK will Steuererleichterung auf frische Lebensmittel

Merkel hat laut Verfassungsgericht gegen Neutralitätspflicht verstoßen

Karlsruhe: Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel hat mit ihren Äußerungen zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Rechte der AfD verletzt. Das Urteil dazu verkündete das Bundesverfassungsgericht am Vormittag. Im Februar 2020 war der FDP-Politiker Kemmerich in Thüringen mit den Stimmen von AfD und CDU zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Merkel hatte die Abstimmung am Rande eines Staatsbesuchs in Südafrika als "unverzeihlich" bezeichnet und gesagt, dass das Ergebnis rückgängig gemacht werden müsse. Eine entsprechende Stellungnahme wurde auch auf der Website des Kanzleramts veröffentlicht. Die Richterinnen und Richter verurteilen die Äußerungen als unzulässig, weil Merkel sie in ihrer amtlichen Funktion als Regierungschefin getätigt hat. Merkel habe damit gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen und so das Recht der AfD auf Chancengleichheit verletzt.

