US-Militärexperten erwarten vermehrt russische Angriffe

Washington: Westliche Militärexperten erwarten angesichts der vom US-Repräsentantenhaus gebilligten milliardenschweren Militärhilfe für die Ukraine eine Zunahme russischer Rakten- und Drohnenangriffe in den kommenden Wochen. In einer Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien heißt es, Russland werde die Zeit bis zum tatsächlichen Eintreffen der Militärhilfe ausnutzen. Nach Einschätzung der Experten ist die US-Militärhilfe ein Wendepunkt in dem Krieg in der Ukraine. Allerdings hänge der weitere Verlauf der Kämpfe unter anderem davon ab, wie der Kreml seine Bevölkerung weiter mobilisiert. Kremlsprecher Peskow erklärte, die US-Hilfe führe zu mehr Toten in dem Konflikt. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach dagegen von einer - Zitat - Entscheidung, die uns das Leben rettet. Bundeskanzler Scholz nannte das Votum des US-Repräsentantenhauses ein starkes Signal in dieser Zeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2024 14:30 Uhr