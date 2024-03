Tschechien geht gegen russische Propaganda vor

Prag: Tschechien geht gegen ein pro-russisches Propagandanetzwerk vor. Das Außenministerium teilte mit, die Regierung sanktioniere die Betreiber der Internetseite "Voice of Europe". Sie sei Teil einer russischen Operation mit dem Ziel, die Souveränität der Ukraine in Frage zu stellen. Dazu verbreite sie Informationen mit dem Ziel, die Unterstützung der EU für die Ukraine zu untergraben. Dafür setzen sich laut tschechischen Medien auf der Seite Politiker unter anderem von der AfD ein, die dafür von Russland bezahlt werden. Die Website ist auch auf deutsch verfügbar und hat in sozialen Netzwerken mehr als 180.000 Follower. Die Betreiberfirma ist in Prag registriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 06:00 Uhr