CSU läutet Schlussspurt des Europawahlkampfs ein

München: Knapp sechs Wochen vor der Europawahl leitet die CSU heute den Endspurt ein. In München hat ein kleiner Parteitag begonnen, bei sich dem die Christsozialen für die Wahl am 9. Juni positionieren wollen. Inhaltlicher Schwerpunkt ist die sogenannte Bayern-Agenda. Darin fordert die CSU mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft, einen Abbau von Bürokratie und eine Begrenzung der Migration. Wahlkampfreden werden von CSU-Chef Söder und Spitzenkandidat Weber erwartet. - Die FDP will auf einem Parteitag in Berlin ihre weiteren Ziele in der Ampelkoalition festlegen. Dabei setzt sie auf eine Stärkung der Wirtschaft und strengere Regeln für Sozialleistungen. Die SPD hat diese Pläne schon im Vorfeld kritisiert. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte, mit der SPD seien die geplanten sozialen Einschnitte nicht zu machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2024 10:45 Uhr