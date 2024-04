Grimme Preis wurde vor allem an öffentlich-rechtliche Produktionen verliehen

Marl: Im Stadttheater in Marl in Nordrhein-Westfalen ist am Abend der Grimme-Preis verliehen worden. Ausgezeichnet wurde unter anderem die Arte-Sendung "Ukraine - Kriegstagebuch einer Kinderärztin" und die Serie des Streaming-Anbieters Disney+ "Sam – Ein Sachse", die einen realen Fall über einen afrodeutschen Polizisten erzählt. Für ihre Besondere Journalistische Leistung wurde ARD-Korrespondentin Katharina Willinger ausgezeichnet - für ihre transparente und kontinuierliche Auslandsberichterstattung aus der Türkei und dem Iran. Im Bereich Kinder & Jugend erhielt unter anderem die Funk-Produktion "Hypeculture: Straßenslang - Wie Rap Deutschland verändert" eine Auszeichnung. Der undotierte Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis.

