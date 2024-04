In Bayern werden drei Filialen von Galeria Kaufhof geschlossen

München: In Bayern werden drei Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen. Das gab Insolvenzverwalter Denkhaus bekannt. Bei den Filialen im Freistaat handelt es sich um die in Augsburg, Würzburg und um den Standort Neupfarrplatz in Regensburg. Alle drei Häuser bleiben heute bereits geschlossen. Bundesweit schließen weitere 13 Filialen zum 31. August. Das bedeutet für insgesamt 1.400 Menschen den Verlust ihres Arbeitsplatzes. In dem Unternehmen arbeiten noch knapp 13.000 Personen. Nach Angaben von Galeria wurde mit dem Gesamtbetriebsrat bereits ein Sozialplan ausgearbeitet. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem die Signa-Gruppe in Schieflage geraten war. Eine US-Investmentgesellschaft und der deutsche Unternehmer Bernd Beetz übernehmen die Kaufhauskette nun gemeinsam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2024 11:00 Uhr