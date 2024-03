Trump gewinnt auch Republikaner-Vorwahl in Missouri und Idaho

Washington: Der frühere US-Präsident Trump hat auch die Vorwahlen der Republikaner in Missouri und Idaho für sich entschieden. Das geht aus Prognosen der Sender CNN und NBC hervor. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass Trump im November für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antritt. Seine letzte parteiinterne Konkurrentin Haley will aber zumindest bis zum Super Tuesday übermorgen im Rennen bleiben. Dann wählen die Republikaner in 15 Bundesstaaten gleichzeitig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 03:00 Uhr