Thilo Sarrazin ist kein SPD-Mitglied mehr

31.07.2020 21:00 Uhr

Berlin: Thilo Sarrazin ist nicht länger Mitglied der SPD. Wie Generalsekretär Klingbeil mitteilte, hat das Schiedsgericht der Partei den Ausschluss des umstrittenen Ex-Politikers und Autors bestätigt. Seit über 10 Jahren versuchen die Sozialdemokraten schon, den 75-Jährigen aus der Partei auszuschließen. Bisher scheiterten alle Versuche jedoch. Grund für das aktuelle Verfahren war Sarrazins Buch "Feindliche Übernahme", das 2018 veröffentlicht wurde. Darin erklärt er den Islam für unkompatibel mit westlichen Werten. Nach Auffassung der Bundesschiedskommission der SPD sind Sarrazins Thesen mit den Grundsätzen und Grundwerten der Sozialdemokratie so sehr in Differenz, dass die dauerhafte Trennung von ihm erforderlich ist. Der 75-Jährige kündigte an, gegen die Entscheidung gerichtlich vorzugehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 21:00 Uhr