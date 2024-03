Tausende Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Würzburg: Erneut sind am Wochenende tausende Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und für Toleranz auf die Straße gegangen. In Bayern versammelten sich etwa in Würzburg gestern Nachmittag nach Polizeiangaben bis zu 10.000 Menschen unter dem Motto "Vielfalt schützen". In Augsburg nahmen am Abend rund 6.500 Menschen an einem Lichtermeer auf dem Rathausplatz teil. Das gab es auch in Starnberg: Hier kamen rund 600 Menschen mit Handys, Taschenlampen und Lichterketten an die Seepromenade.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 06:00 Uhr