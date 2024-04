FDP und CSU treffen sich zu Parteitagen, AfD läutet Europawahlkampf ein

Berlin: Die FDP setzt auf ihrem Bundesparteitag, der am Vormittag beginnt, den Schwerpunkt auf Wirtschaftsreformen. Die Parteispitze fordert in einem Leitantrag etwa Steuersenkungen und Bürokratieabbau. Deutschland benötige "eine Wirtschaftswende hin zu mehr Wachstum, Fortschritt und Technologieoffenheit". Auch die CSU trifft sich zum Parteitag. Die Christsozialen wollen sich in München für die Europawahl in gut sechs Wochen betont pro-europäisch positionieren. Gleichzeitig will die Partei durch ihre sogenannte Bayern-Agenda die Wertschätzung für die Landwirtschaft steigern und die Bürokratie abbauen. Die AfD beginnt ihren Europawahlkampf derweil ohne ihren Spitzenkandidaten Krah. Er fehlt heute bei der Veranstaltung im baden-württembergischen Donaueschingen, nachdem einer seiner Mitarbeiter Anfang der Woche wegen Spionage-Verdachts verhaftet worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2024 10:00 Uhr