Galeria Karstadt Kaufhof will drei Filialen in Bayern schließen

Berlin: Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will 16 ihrer 92 Filialen schließen. In Bayern sind nach Angaben von Insolvenzverwalter Denkhaus drei Standorte betroffen - es handelt sich die Filialen in Augsbrug, Würzburg und um den Standort Neupfarrplatz in Regensburg. Insgesamt sollen rund 1.400 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, sagte, es bleibe die Herausforderung des Jahrzehnts, die Innenstädte attraktiv zu halten und wieder neu zu beleben. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem die Signa-Gruppe in Schieflage geraten war. Eine US-Investmentgesellschaft und der deutsche Unternehmer Bernd Beetz wollen die Kaufhauskette nun gemeinsam übernehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2024 10:45 Uhr