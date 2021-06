Spahn warnt vor Delta-Variante

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat angesichts der Delta-Variante vor einem erneuten Anstieg der Corona-Zahlen gewarnt. Die Lage sei aktuell gut, aber aus einem zu sorglosen Sommer dürfe kein Sorgen-Herbst werden, betonte Spahn. Impfen sei nach wie vor das beste Mittel gegen die Pandemie. Für einen Schutz vor der besonders ansteckenden Delta-Variante sei es wichtig, auch die zweite Impfung wahrzunehmen. Die Mutation werde in den kommenden Wochen auch in Deutschland die Oberhand gewinnen, so Spahn. Der CDU-Politiker stellte in Aussicht, dass alle impfwilligen Erwachsenen bis Ende Juli einen Termin angeboten bekommen sollen, die 12- bis 18-Jährigen bis Ende August. Der Chef des Robert Koch-Instituts, Wieler, rief dazu auf, auch bei niedrigen Fallzahlen weiterhin Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für eine bessere Ausgangsposition vor dem prognostizierten Anstieg im Herbst sei es wichtig, die Infektionszahlen weiter niedrig zu halten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank laut RKI auf zuletzt 6,2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 11:00 Uhr