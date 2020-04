Söder warnt vor überstürzten Entscheidungen

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat vor überstürzten Entscheidungen in der Corona-Krise gewarnt - auch im Bereich der Gastronomie. Söder sagte im BR, zunächst müsse man sehen, wie sich die jüngsten Erleichterungen auf das Infektionsgeschehen auswirken. Solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gebe, gelte es, behutsam vorzugehen. Andernfalls drohe die Gefahr eines Rückfalls. Als Beispiel nannte er die Öffnung der Schulen in anderen Bundesländern, die dann wegen Corona-Fällen wieder schließen mussten. Die aktuelle Situation sei wie in der 80. Minute eines Fußballspiels: Manche denken, alles sei bereits geschafft, so Söder. Bei den heutigen Beratungen der Ministerpräsidenten gehe es um eine allgemeine Strategie und gemeinsame Standarts etwa für Schulen und Kitas, die jedes Land dann entsprechend der eigenen Situation anwenden könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 08:00 Uhr