RKI meldet neuen Höchststand bei Corona-Todesfällen

Heil will mit Arbeitsschutzgesetz in der Fleischbranche "grundlegend aufräumen"

Berlin: Der Bundestag wird am Nachmittag über ein Gesetz für mehr Arbeitsschutz in der Fleischindustrie abstimmen. Hintergrund sind auch die Covid-19-Masseninfektionen an Schlachthöfen im Sommer. Werkverträge und Leiharbeit sollen künftig verboten werden, um das System von Subunternehmen mit oft menschenunwürdigen Arbeits- und Wohnverhältnissen zu beenden. Bundesarbeitsminister Heil sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, nun gebe es die Chance, in der Branche grundlegend aufzuräumen - zumal es das ausbeuterische System in der Fleischindustrie schon vor Corona gegeben habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2020 08:00 Uhr