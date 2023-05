Prozess um Umsturzpläne mutmaßlicher Terrorgruppe beginnt

Meldungsarchiv - 17.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Koblenz: Vor dem Oberlandesgericht der Stadt in Rheinland-Pfalz beginnt am Vormittag der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrororganisation, die den Sturz des politischen Systems in Deutschland geplant haben sollen. Laut Anklage wollten die vier Männer und eine Frau bürgerkriegsähnliche Zustände schaffen und Bundesgesundheitsminister Lauterbach entführen. Die Gruppe, die sich "Vereinte Patrioten" nennt und der Reichsbürgerszene zugeordnet wird, war im vergangenen Jahr aufgeflogen. Bei bundesweiten Durchsuchungen wurden Schusswaffen und Munition, Bargeld, Goldbarren, Silbermünzen und Devisen sichergestellt.

