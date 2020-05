Polizei zieht positive Bilanz nach Demos in Bayern

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Polizei hat eine positive Bilanz nach den Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen in Bayern gezogen. Bei der größten Veranstaltung auf der Münchner Theresienwiese, die auf 1.000 Teilnehmer begrenzt worden war, ist es demnach zu vereinzelten Verstößen gekommen. Mehr Arbeit für die Polizei gab es in der weiteren Umgebung, wo sich rund 2.500 Menschen versammelt hatten, die nicht mehr auf die Theresienwiese gelassen worden waren. Dort führte die Polizei Räumungsmaßnahmen durch. Bei zahlreichen Demos in Nürnberg, Würzburg, Regensburg, Schweinfurt und Augsburg wurden die Mindestabstände meist eingehalten, die Polizei bezeichnete die Stimmung als friedlich und entspannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 01:00 Uhr