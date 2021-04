Polizei löst Partys in mehreren Bundesländern auf

Vilseck: Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Polizei in der Nacht in mehreren Bundesländern illegale Partys aufgelöst. In Vilseck in der Oberpfalz erwischten Beamte mehr als 30 Jugendliche beim Feiern in einem Haus. Laut Polizei hatte zuvor eine Nachbarin wegen zu lauter Musik den Notruf gewählt. In Vallendar in Rheinland-Pfalz beendeten Polizisten eine Feier in einem Parkhaus. Die Partygäste trugen weiße Kleidung und hatten fluoreszierende Farbe im Gesicht. 24 Menschen konnten kontrolliert werden, einige flohen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern lösten Beamte zwei Partys auf. Auf alle Feiernden kommen nun Anzeigen zu.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 11:00 Uhr