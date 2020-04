Patientenschützer wollen Besuche in der Pflege wieder ermöglichen

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Sollten die Anti-Corona-Maßnahmen nach Ostern gelockert werden, müssen nach Ansicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz Besuche in Pflegeheimen wieder möglich sein. Sobald der Infektionsschutz gegeben sei, könnten Besuche über Zugangsschleusen erfolgen, sagte Stiftungsvorstand Brysch der Deutschen Presseagentur. Zugleich warf er den Verantwortlichen für den Gesundheitsbereich Versagen beim Grundschutz in der Altenpflege vor. Brysch fordert Test-Teams für die Altenpflege - so sei sichergestellt, dass Pflegebedürftige mit Grippe-Symptomen sofort getestet werden. Bund, Länder und Kommunen könnten immer noch nicht garantieren, dass Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel für mindestens 14 Tage reichen. Wenn es Lockerungen geben soll, dann müsse gewährleistet sein, dass der Grundschutz dauerhaft stehe, so Brysch weiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 10:45 Uhr