Nürnberg erlässt Ausgangsbeschränkung und geht in den Wechselunterricht

Nürnberg: Bayerns zweitgrößte Stadt hat wegen der Corona-Infektionszahlen zusätzlich zum Teil-Lockdown Ausgangsbeschränkungen erlassen. Die Bürger dürfen ab sofort ihre Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Oberbürgermeister König appellierte an die Bevölkerung, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Wer einen Angehörigen in einem Altenheim besucht, muss sich vorher testen lassen und eine FFP2-Maske tragen. Ab Montag gehen in Nürnberg die Schüler aller Schularten ab der fünften Klasse in den Wechselunterricht. Die Klassen werden geteilt und abwechselnd vor Ort und im Distanzunterricht geschult. Ausgenommen sind Förder- und Inklusivschulen sowie Abschlussklassen. Die Gesundheitsbehörden melden für Nürnberg einen 7-Tage-Inzidenzwert von 307. Damit gilt die Stadt als Hotspot.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2020 17:00 Uhr