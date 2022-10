Meloni unterstreicht nationale Interessen Italiens

Nachrichtenarchiv - 25.10.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italiens neue Ministerpräsidentin Meloni will die nationalen Interessen des Landes in den Vordergrund ihrer Politik rücken. Die Politikerin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia gab im Abgeordnetenhaus in Rom ihre erste Regierungserklärung ab. Dabei sagte sie, Italien werde sich keiner Fremdbestimmung durch das Ausland unterwerfen. Die Europäische Union dürfe kein Club sein, in dem es Mitglieder erster Klasse und solche zweiter Klasse gebe. Mit Blick auf die EU-Finanzpolitik sagte sie wörtlich: "Der Weg, um Schulden zu reduzieren, ist nicht die blinde Sparpolitik, die in den vergangenen Jahren dem Land auferlegt wurde." Am Abend ist eine Vertrauensabstimmung vorgesehen. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Melonis Rechtsbündnis eine Mehrheit im Parlament hat. Morgen soll dann die ebenfalls erforderliche zweite Vertrauensabstimmung folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2022 14:00 Uhr