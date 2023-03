Mehr als eine Million Menschen gehen in Frankreich gegen geplante Rentenreform auf die Straße

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Teils wolkig, teils klar, örtlich Schneeschauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden teils wolkig, teils klar; in Nordbayern stark bewölkt. An den Alpen einzelne Regen- oder Schneeschauer, nördlich des Mains Schneeregen und Schnee mit Glättegefahr. Tiefstwerte +3 bis - 2 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen oft bewölkt mit teils länger anhaltenden Regenfällen. Sonnige Abschnitte nur in Alpennähe. Der deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in den Hochlagen der Alpen. Tageshöchstwerte 3 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2023 19:45 Uhr